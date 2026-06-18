元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が17日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。ポジティブ思考の秘訣について語った。

MCの大沢あかねから「本日のキーワード『超ポジティブ思考』。確かに明るいイメージはテレビ見ててもある」と振られ「メンタルはポジティブって感じ？」と質問される一幕があった。

「ポジティブになるように対策済みって感じです」と回答。続けて大沢から「そうじゃなかったらやってこられなかったでしょ？自分との戦いみたいなのもある？」と聞かれると「ありますね。フィギュアスケートって個人競技なので。対戦相手がどう出てくるかの研究じゃなくて自分自身がどう極めていくか」と語りだした。

「同じ事を毎日繰り返し練習して、できていたことができなくなったり…日々葛藤し続けたと回想。「そうすると脳だったり心が疲れちゃうので毎日それに対してどういう風に乗り越えようかなと考えた結果、違うステージ、舞台に直面するさまざまなことをポジティブに変えられるようになった」と明かした。