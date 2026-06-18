「誰が誰かわかりますか？」さや香石井、『トモコレ』で制作「吉本興業株式会社」キャラに反響「特徴捉えるの上手すぎる」「盛山さん草」
お笑いコンビ・さや香の石井が18日までに自身のXを更新。ゲーム『トモダチコレクション』で作成したキャラクターを披露し、反響が寄せられた。
【写真】「誰が誰かわかりますか？」『トモコレ』の「吉本興業株式会社」キャラ
石井は、自身のYouTubeチャンネル「さや香石井のがいこつゲーム」で『トモダチコレクション』のプレイ実況をしている。Xでは「僕の島『吉本興業株式会社』では現在46名が生活をしています。 ほぼ恋愛リアリティーショーです。 誰が誰かわかりますか？」とつづり、吉本興業に所属しているお笑い芸人に模して作成したキャラクターを公開した。
この投稿に「どなたも似ててすごい…！」「みなさん特徴掴んでてわかります」「特徴捉えるの上手すぎる」「それにしてもみんな似すぎ笑」「なんで堂前だけ座王コスなんだよ」「盛山さん草」といったコメントが寄せられた。
【写真】「誰が誰かわかりますか？」『トモコレ』の「吉本興業株式会社」キャラ
石井は、自身のYouTubeチャンネル「さや香石井のがいこつゲーム」で『トモダチコレクション』のプレイ実況をしている。Xでは「僕の島『吉本興業株式会社』では現在46名が生活をしています。 ほぼ恋愛リアリティーショーです。 誰が誰かわかりますか？」とつづり、吉本興業に所属しているお笑い芸人に模して作成したキャラクターを公開した。
この投稿に「どなたも似ててすごい…！」「みなさん特徴掴んでてわかります」「特徴捉えるの上手すぎる」「それにしてもみんな似すぎ笑」「なんで堂前だけ座王コスなんだよ」「盛山さん草」といったコメントが寄せられた。