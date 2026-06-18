NHK大阪放送局の藤森康江局長は18日、大阪市内の同局で定例の局長会見に出席。NHKが放送したサッカーW杯北中米大会の日本代表初戦・オランダ戦で解説した本田圭佑（40）と、実況を担当した大阪放送局所属の小宮山晃義アナウンサー（42）について語った。

早朝5時からの試合を「リアルタイムで観てました」と明かした藤森局長。実況と解説が話題となっていることを受け、「2人のコンビネーションが凄くよかった。本田さんの解説は自由に解説されて、役割分担ができていて。関西弁もいいなと思いました」と感想を述べた。

さらに「2人が家で観戦しているような和やかな雰囲気で、その隣で我々視聴者が観ていられるような感じで。とてもいい中継だったと思います」と解説、実況のコンビを絶賛した。

小宮山アナは名門・暁星高校でMFとして活躍。慶大では同好会でもプレーした。23年8月、大阪放送局に異動。「NHKニュースおはよう関西」（月〜金曜前7・45）でキャスターを務めている。W杯終了後、小宮山アナが“凱旋”帰国した際には「本田さんと同じように、私も小宮山アナとハイタッチしたい」と笑わせた。