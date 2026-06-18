ドレッシングで知られる食品メーカー・ピエトロは6月19日、大阪府四條畷市のイオンモール四條畷内にレストラン「ピエトロ イオンモール四條畷店」をオープンする。



大阪府内では「ピエトロ イオンモール堺北花田店」、「洋麺屋ピエトロ 千里中央店」に次いで3店舗目の出店となる。

ピエトロ イオンモール四條畷店 ※イメージ画像（写真提供：ピエトロ）

同店では、オリジナルパスタや人気の「おかわりサラダ」を提供するほか、大阪府内の店舗で展開している“大阪産なす”を使った期間限定メニューも販売する。

対象メニューは、白い大阪産トルコなすを使った「白いなす辛」と、大阪産千両なすを使った「なす辛」の2種類。いずれも同社の人気メニューを大阪限定仕様にアレンジしたもので、地元食材の魅力発信や地産地消の推進につなげる。提供は6月末ごろまでを予定している。

「白いなす辛」レギュラー：1518円、スモール：1067円（写真提供：ピエトロ）

「なす辛」レギュラー：1518円、スモール：1067円（写真提供：ピエトロ）

ピエトロは1980年に福岡市でレストラン事業をスタート。現在はレストラン運営やドレッシングなどの食品事業を展開している。



また同社は福岡県古賀市で、工場見学やレストランなどを備えた複合施設「PIETRO FACTORY PARK（ピエトロファクトリーパーク）」の整備も進めており、2027年春のグランドオープンを予定している。