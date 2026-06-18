◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド 4―2 クロアチア（2026年6月17日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦で、17日（日本時間18日）にイングランド（FIFAランク4位）がクロアチア（同11位）と対戦。FWハリー・ケーン（Bミュウヘン）が2得点を決めるなど4−2で白星発進を決めた。

前半12分にPKで、FWケーンがしっかりと右に決めて先制点を挙げた。同42分には同36分には相手MFバトゥリナに同点弾を許したが、同42分にはケーンが右CKに飛び込み、この日2点目となる豪快なヘディンング弾で勝ち越した。

前半追加タイムに2―2に追いつかれたイングランドだが、後半2分に速攻からMFベリンガムが勝ち越し弾。3―2の同40分には途中出場のFWラッシュフォードがダメ押し弾を決めた。2018年ロシア大会準優勝、22年カタール大会3位の強敵を4―2で下した。

試合後にFOXスポーツの解説を務める元スウェーデン代表のレジェンドストライカーであるズラタン・イブラヒモビッチ氏（44）は「素晴らしいことだ」と切り出した。

しかし得点シーン以外の部分でケーンに惚れ込んでいた。「試合終了間際、94分のあのシーン。彼が自陣のペナルティエリア内まで全力で戻り、ブロックをして失点を防いだあの瞬間だ。彼はストライカーなんだぞ？それなのに、あの時間帯にあそこまで戻ってチームを救う。あれこそが、彼に『勝利への凄まじい飢え』があるという証拠だ」と攻守での献身度を絶賛した。

「彼が本物の勝者であることを証明しているんだよ」と称賛の言葉が止まらなかった。