乃木坂46金川紗耶、全国10店舗でパネル展開催 “彼女感”凝縮された先行カット第8弾も【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の、パネル展が全国10店舗にて開催されることが決定。あわせて、先行カット第8弾も公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露
パネル展は4つのテーマで構成。今回公開の先行カットを含む本誌掲載カットと、パネル展でしか見られない本誌未掲載カットの両方を楽しむことができる。
先行カット第8弾は本人も大好きな場所になったと語る、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影。こちらに手を差し出し、無邪気な笑顔を向ける姿は、本誌のテーマでもある“彼女感”が凝縮された至極の1枚となっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
※「◆」は正式には「ハートマーク」
【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ◆やんちゃん】
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐ◆やんちゃん】
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
【ドキッとしちゃった？おすまし◆やんちゃん】
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV札幌ステラプレイス店
・ジュンク堂書店 名古屋店
【ずーっと一緒にいよ？彼女み◆やんちゃん】
・タワーレコード 渋谷店
・コーチャンフォー新川通り店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
【Not Sponsored 記事】
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◆金川紗耶、“彼女感”溢れるカット公開
パネル展は4つのテーマで構成。今回公開の先行カットを含む本誌掲載カットと、パネル展でしか見られない本誌未掲載カットの両方を楽しむことができる。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
◆パネル展開催書店＆テーマ一覧
※「◆」は正式には「ハートマーク」
【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ◆やんちゃん】
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐ◆やんちゃん】
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
【ドキッとしちゃった？おすまし◆やんちゃん】
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV札幌ステラプレイス店
・ジュンク堂書店 名古屋店
【ずーっと一緒にいよ？彼女み◆やんちゃん】
・タワーレコード 渋谷店
・コーチャンフォー新川通り店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
【Not Sponsored 記事】