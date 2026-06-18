米倉涼子、約30年ぶりバレエ挑戦は「怖くてしょうがない」“おおらかな母親役”にも不安「強くてたくましくて潔のいい女っていうような役が多かったので」

米倉涼子、約30年ぶりバレエ挑戦は「怖くてしょうがない」“おおらかな母親役”にも不安「強くてたくましくて潔のいい女っていうような役が多かったので」