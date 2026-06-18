どうして「素早く乾かす」ことが大切なの？

そもそも猫は、水に濡れること自体を苦手としています。その不快感を取り除いてあげるためにもドライヤーを使いますが、大きな音や風も、猫にとってはストレスです。

そのため、ドライヤーの時間はできるだけ短くしてあげることが大切です。

「そんなに苦手なら、自然乾燥でも…」と思う飼い主さんもいるかもしれません。しかし、乾くまでに時間がかかるうえ、体調不良や皮膚トラブルなどにつながる恐れもあります。

また「早く乾かしてあげたいから」と、最初から強風で乾かすのもおすすめできません。まずは弱風から始め、熱くなりすぎない距離を保ちながら乾かしてあげましょう。

では、どうすれば猫の負担を減らしながら、素早く乾かすことができるのでしょうか。

アイテムと工夫で時短！素早く乾かす方法4選

1.「吸水タオル」や「キッチンペーパー」でタオルドライする

猫を素早く乾かせるかどうかは、ドライヤー前の「タオルドライ」が重要です。まずは全身を包み込み、優しく押さえるようにしながら水気を吸い取っていきましょう。

このときのタオルは、吸水性に優れた「マイクロファイバータオル」や「セームタオル」と呼ばれる水泳用の速乾タオルがおすすめです。

指の間や耳の後ろなど、細かい部分の仕上げには「キッチンペーパー」を使うと便利です。タオルでは拭ききれない水分まで、しっかり吸い取ることができます。

2.ドライヤーを「スタンド」で固定しながら乾かす

飼い主さんの両手が空けば、さらにドライヤーの時間短縮につながります。「片手しか使えないから難しい…」と諦める必要はありません。

ここで活躍するアイテムが「ドライヤースタンド」です。最近では、スタンドの高さや角度を調整できるタイプも増えています。

両手が使えることで、猫をなだめながら被毛をかき分けられるため、効率よく風を当てやすくなります。結果的に、猫の負担軽減にもつながるでしょう。

3.「ブラシ」でとかしながら風を当てる

猫も人間と同じように、毛先ではなく「根元」から乾かした方が効率よく乾かせます。

手で被毛をかき分ける方法もありますが、毛玉を防ぎながらふんわりと仕上げるには「スリッカーブラシ」や「コーム」を使うのがおすすめです。

ただ乾かすだけでなく、皮膚や被毛の状態もチェックしてあげるのが理想です。

ブラシは、シャンプー前の抜け毛ケアや日頃のお手入れにも使えるため、この機会にぜひ用意しましょう。

4.「ドライルーム」を活用する

ドライヤーの音や風を極端に怖がる猫の場合、なかなか乾かせず、途中で手が止まってしまうこともあるでしょう。

そんなときは「ドライルーム」を活用した方が、かえって効率が上がる場合もあります。箱型の空間に入ってもらうだけという手軽さや、一般的なドライヤーより音が静かな点も魅力です。

ただし、細かい部分までは乾かしきれない場合もありますので、終了後は飼い主さんのフォローが必要です。

また、使用中は必ず様子を見守り、猫が安全に過ごせているか確認することも大切です。

まとめ

お風呂後の猫を素早く乾かしてあげることは、猫のストレスを減らすだけでなく、風邪や皮膚トラブルの予防にもつながります。

特に重要なのが、タオルドライです。先に水分をしっかり取り除いてあげることで、全体の時間を短くすることができます。

また、ドライヤースタンドを使って両手を空けたり、ブラシで被毛をとかしながら乾かしたりすることで、効率よく乾かせます。

どうしてもドライヤーを嫌がる場合は、ドライルームを活用するのも1つです。

役立つアイテムを上手に活用することができれば、猫と飼い主さんお互いの負担を軽くできるでしょう。