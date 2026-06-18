アイドルグループ・HKT48、AKB48の元メンバーでタレントの朝長美桜が17日、自身のインスタグラムで夫とのデートの様子を公開。反響を呼んでいる。



【写真】15歳で起業した夫を抱きしめる元アイドル シアー感も美しい

朝長は「久しぶりに夫婦でお出かけして楽しかった日」と記し、きれいなデコルテが映えるホワイトのオフショルのトップスに、ドット柄のサテンナロースカートのスタイル。レーストリムのアクセントも細身のラインを美しく際立たせ、おめかし感を演出している。



さわやかな白基調に、足元と合わせ、ブラックがアクセントになっているモノトーンのトータルコーデ。髪をかき上げるショットも添えて、「今季はドット柄に惹かれます 色々着回ししてコーディネートを楽しみたいっ」とオシャレへの思いも記した。



朝長は1998年生まれ、福岡県出身。2012年にHKT48の2期生に合格し、14年からはAKB48と兼任。20年にグループを卒業した。25年に実業家の山内奏人氏と結婚。01年生まれの夫は15歳でウォルト株式会社(現在のWED株式会社)を創業している。また、25年12月にはX(旧ツイッター)で「お寿司学校卒業しました」と報告。今年4月には寿司職人デビューも果たすなど、マルチな活躍を見せている。



15日には「お店で食べたニョッキが美味しすぎて なんとなくお家で再現してみたらいい感じできて嬉しかった」と料理の腕前も披露している朝長。ファンからは「オシャレだね」「かわいい」「笑顔が素敵すぎる」とアイドル時代が変わらぬ輝きに称賛の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）