乃木坂46金川紗耶1st写真集、全国10店舗でパネル展決定【テーマ・会場一覧あり】
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）のパネル展が全国10店舗で開催することが決定した。また、パネル展の開催を記念して、彼女感たっぷりな先行カット第8弾も公開された。
【写真】乃木坂46金川紗耶1st写真集 裏表紙一覧
パネル展は4つのテーマで構成。開催書店とテーマ一覧は以下となる。
【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐ◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
【ドキッとしちゃった？おすまし◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV札幌ステラプレイス店
・ジュンク堂書店 名古屋店
【ずーっと一緒にいよ？彼女み◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・タワーレコード 渋谷店
・コーチャンフォー新川通り店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
【写真】乃木坂46金川紗耶1st写真集 裏表紙一覧
パネル展は4つのテーマで構成。開催書店とテーマ一覧は以下となる。
【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
【ドキッとしちゃった？おすまし◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV札幌ステラプレイス店
・ジュンク堂書店 名古屋店
【ずーっと一緒にいよ？彼女み◆（◆＝ハート）やんちゃん】
・タワーレコード 渋谷店
・コーチャンフォー新川通り店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。