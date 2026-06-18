Travis Japan、デビュー曲ジャケット撮影の地へ “夏休み”の最後に未来への決意誓う
7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす19日午後4時から配信予定のEpisode10より「あらすじ」と「先行カット」が解禁された。
【動画】久々の再会を果たし、本音を語るTravis Japan
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Episode 10では、7人が再会を果たしたアリゾナ州セドナの街で集合写真を撮ることに。道中NoelとMachu（松倉海斗）の2人は、パワースポットとして有名な岩山カセドラルロック登山に挑戦。一方のChaka（宮近海斗）、Umi（中村海人）、Shime（七五三掛龍也）、Shizu（吉澤閑也）、Genta（松田元太）の5人は、スライド・ロック州立公園にある川で、大騒ぎする。
そして、大自然を体感した7人は、アメリカを象徴する大陸横断道路“ルート66”を通って、この旅の最終目的地カリフォルニア州ロサンゼルスを目指す。途中、ディズニー＆ピクサー映画『カーズ』に登場するラジエーター・スプリングスのモデルになったという街セリグマンや、ロバが町中を歩き回る街オートマンを満喫。
いよいよ、L.A.に到着した彼らは、デビュー曲のジャケット写真を撮影した思い出のスタジオへ。そこで彼らは、7人の絆と未来への決意を誓う。
【動画】久々の再会を果たし、本音を語るTravis Japan
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
そして、大自然を体感した7人は、アメリカを象徴する大陸横断道路“ルート66”を通って、この旅の最終目的地カリフォルニア州ロサンゼルスを目指す。途中、ディズニー＆ピクサー映画『カーズ』に登場するラジエーター・スプリングスのモデルになったという街セリグマンや、ロバが町中を歩き回る街オートマンを満喫。
いよいよ、L.A.に到着した彼らは、デビュー曲のジャケット写真を撮影した思い出のスタジオへ。そこで彼らは、7人の絆と未来への決意を誓う。