『風、薫る』りんは、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケンが現れて… 第60回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第60回（19日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、卒業式の日。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。
今回は、長屋に空きがなく、直美（上坂樹里）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りん（見上愛）や美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。りんは、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れて…
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、卒業式の日。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。
今回は、長屋に空きがなく、直美（上坂樹里）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りん（見上愛）や美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。りんは、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れて…