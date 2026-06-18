アルジェリアとの初戦でハットトリックを達成したアルゼンチンのメッシ選手（１６日、米カンザスシティーで）＝松本拓也撮影

写真拡大

　【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われ、前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利した。

　この試合を、１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のアルディレス氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）

アルディレスの目

　アルゼンチンはハードワークして終始試合を支配し、目立った負傷者もいなかった。ゴールを取るべき選手が取り、初戦として申し分ない。

　メッシのパフォーマンスは言わずもがなで、守備面もＬｉ・マルティネス、ロメロを中心によく統率されていた。決定的なピンチはなく、アルジェリアを枠内シュート０本に抑えてうまく試合をコントロールした。スカロニ監督のもと、大会に向けてフィジカル、メンタルともにいい準備ができていた。

　頂点に立った２０２２年大会から、強度の高さなどいい部分を多く継続できている。選手の姿勢、規律はプロフェッショナルで、メッシやデパウルらベテラン、経験を重ねたアルバレスら中堅に、２１歳のパスら新戦力が加わり、チームのバランスもいい。

　今後重要なのは、先を見ず目の前の試合に集中することと、選手が心地よくプレーすることだ。この試合では、互いを理解し、誰かがミスをしても周囲が補う関係性が構築されていた。大会連覇の可能性は十分にある。そして改めて、メッシは偉大だ。（１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバー、元東京Ｖ監督）