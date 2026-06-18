【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われ、前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利した。

この試合を、１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のアルディレス氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）

アルディレスの目

アルゼンチンはハードワークして終始試合を支配し、目立った負傷者もいなかった。ゴールを取るべき選手が取り、初戦として申し分ない。

メッシのパフォーマンスは言わずもがなで、守備面もＬｉ・マルティネス、ロメロを中心によく統率されていた。決定的なピンチはなく、アルジェリアを枠内シュート０本に抑えてうまく試合をコントロールした。スカロニ監督のもと、大会に向けてフィジカル、メンタルともにいい準備ができていた。

頂点に立った２０２２年大会から、強度の高さなどいい部分を多く継続できている。選手の姿勢、規律はプロフェッショナルで、メッシやデパウルらベテラン、経験を重ねたアルバレスら中堅に、２１歳のパスら新戦力が加わり、チームのバランスもいい。

今後重要なのは、先を見ず目の前の試合に集中することと、選手が心地よくプレーすることだ。この試合では、互いを理解し、誰かがミスをしても周囲が補う関係性が構築されていた。大会連覇の可能性は十分にある。そして改めて、メッシは偉大だ。（１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバー、元東京Ｖ監督）