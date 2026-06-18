卓球の張本美和選手が17日、自身のSNSを更新。18歳の誕生日を迎え、平野美宇選手と木原美悠選手からお祝いをしてもらったことを明かしました。

自身の誕生日である6月16日にもインスタグラムを更新し、「大好きな白米でお祝い」と、お茶碗にこんもりよそられた白米との写真を投稿していた張本選手。この日は「みうさんとみゆうちゃんから誕生日ケーキを頂きました！！！」と、2024年のパリ五輪・卓球女子団体でともに戦った2選手との3ショットを公開しました。

続けて「とてもとても嬉しいです いつもありがとうございます」と、号泣する絵文字とハートマークを添えて先輩たちへの感謝の思いを述べました。

公開された写真には、様々なケーキをくっつけてホールにしたケーキを手に持った張本選手を真ん中に、平野選手と木原選手が主役を引き立てるようなポーズで寄り添い、3人で満面の笑みを浮かべています。

張本選手、平野選手、早田ひな選手、そしてリザーブの木原選手の4選手で臨んだパリ五輪の卓球女子団体。2大会連続となる銀メダルに輝いたメンバーたちの、今も変わらない絆の強さがうかがえる投稿となりました。