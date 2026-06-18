乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の先行カットが18日、公開された。

今回公開されたのは、大好きな場所になったというクロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影した、“彼女感”も詰まった無邪気な笑顔が輝く1枚。

また、全国10店舗でパネル展が開催されることも決定した。パネル展は4つのテーマで構成される。

【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこハートやんちゃん】

・SHIBUYA TSUTAYA

・TSUTAYA EBISUBASHI

【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐハートやんちゃん】

・紀伊國屋書店 新宿本店

・紀伊國屋書店 梅田本店

【ドキッとしちゃった？おすましハートやんちゃん】

・HMV＆BOOKS SHIBUYA

・HMV札幌ステラプレイス店

・ジュンク堂書店 名古屋店

【ずーっと一緒にいよ？彼女みハートやんちゃん】

・タワーレコード 渋谷店

・コーチャンフォー新川通り店

・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店