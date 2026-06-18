乃木坂46金川紗耶、無邪気な笑顔輝く１枚公開 全国10店舗で初写真集記念パネル展開催も決定
乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の先行カットが18日、公開された。
今回公開されたのは、大好きな場所になったというクロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影した、“彼女感”も詰まった無邪気な笑顔が輝く1枚。
また、全国10店舗でパネル展が開催されることも決定した。パネル展は4つのテーマで構成される。
【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこハートやんちゃん】
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐハートやんちゃん】
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
【ドキッとしちゃった？おすましハートやんちゃん】
・HMV＆BOOKS SHIBUYA
・HMV札幌ステラプレイス店
・ジュンク堂書店 名古屋店
【ずーっと一緒にいよ？彼女みハートやんちゃん】
・タワーレコード 渋谷店
・コーチャンフォー新川通り店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店