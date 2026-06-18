NTTドコモは18日、NTTソノリティのオープンイヤー型集音器「cocoe Ear」とテレビ用トランスミッター「cocoe Link」の販売を開始した。全国のドコモショップやドコモオンラインショップで購入でき、価格はcocoe Earが3万9600円、cocoe Linkが1万560円。

同日、全国56店舗のドコモショップでcocoe Earの体験展示を開始した。

cocoe Ear。ボタン一つで集音機能のオン・オフを切り替えられる。ワイヤレスイヤホンとしても使用可能

cocoe Ear

cocoe EarはNTTソノリティが開発した集音器で、耳かけ型＆左右独立型＆空気伝導型の集音器として世界初となるオープンイヤー型の構造。耳をふさがないため、長時間装着しても負担が小さい。

ホワイト

ベージュ

ブラック

また、逆位相の音波を放射して周囲への音漏れを防ぐ技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」を採用したことも特徴。PSZはNTTの特許技術。

2025年12月3日の発表後、2025年12月23日～2026年2月15日にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援金を募り、開始3日で1億円を達成。合計支援額は2.5億円を超えた。

cocoe Link

「cocoe Link」は、cocoe Ear専用のテレビ用トランスミッター（送信機）。テレビの音をcocoe Earに直接届けられる。一対多の送信ができる「Auracast」に対応しており、1台のcocoe Linkで複数のcocoe Earに同時送信できる。

ドコモショップで体験展示

全国56店舗のドコモショップで、cocoe Earを無料で体験できる展示が始まった。店頭に設置された使い方ガイドを確認しながら、ユーザー自身のペースで体験可能。

体験後はそのまま購入することもできる。NTTドコモは、来店する場合は事前に「ドコモショップ予約サイト」で予約するよう案内している。

なお、2025年12月～2026年3月にも一部ドコモショップでcocoe Earを体験できる機会があった。

「ドコモショップ店頭応対トライアル」として実施したもので、体験とあわせて行ったアンケートでは、実機体験を通じて8割以上のユーザーが「使い心地が良い」、「自宅で利用したい」と回答していた。