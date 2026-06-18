Ｗｅｂコミックサイト「ＣＯＭＩＣポラリス」で連載中の漫画「おじさんはカワイイものがお好き。」（原作・ツトム）のテレビアニメが今年１０月に放送がスタートすると１８日、ＢｏｏｋＬｉｖｅが発表した（放送系列局は未発表）。アニメ化は昨年１１月に明かされていた。

同漫画は、見た目はクールで仕事もできる“イケオジ”の主人公・小路三貴が、実はカワイイものが大好きという秘密を抱えながら奮闘する物語で、２０２０年には日本テレビ系（読売テレビ制作）で眞島秀和の主演でドラマ化もされた。

この日、小路がこよなく愛する犬のキャラクター「パグ太郎」が登場し、「パグ太郎＆フレンズ」による挿入歌「パグっといっちゃって〜」の一部音源を使用したＰＶも初公開された。

声優には小路役を興津和幸、パグ太郎役を富田美憂が担当することが決定した。

興津は「『おじさん』こと『小路三貴41歳』を演じることになりました！ カワイイものが大好きなおじさん。でも世間体を気にして、『かわいい！！！！！』と大声で言えない頼れる上司のおじさん。気持ち悪がられないように、一生懸命生きていたら『イケオジ』に見られてしまう、おじさん。そんなおじさんの表と裏に全身全霊で臨みました。『パグ太郎』が大好きな『おじさん』。どうか皆様に愛していただけますように」とコメントを寄せた。

一方の富田は「パグ太郎のことは、この作品に触れる前から街中で見かける機会が度々あったので、オーディションで合格をいただいた時は『まさかこの子を私が演じさせていただけるとは…！』と、とてもうれしく思いました。この世にはカワイイものがあふれすぎている！！と私も常々思いながら生きているので、『おじカワ』には共感できることばかりです。感情表現が全て"パグ語"なので、自分の中の開けたことのない引き出しを開けまくりながら収録に挑ませていただきました。皆様の毎日の癒しになること間違いなしの作品です」とＰＲした。