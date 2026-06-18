第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の茨城大会の組み合わせ抽選会が１８日、水戸市内で行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２５日に行われる。

今春の県大会王者・土浦日大は、日立工と茨城キリスト教学園の勝者と同９日に初戦を迎える。吉田惺南主将（３年）は「待ちに待った。自分たちの対戦相手が決まったうれしさもあるが、まだまだやるべきことはあるので、残り３週間をしっかり準備する」と、腕をまくった。

昨夏の甲子園出場校の明秀学園日立が同じブロックに入った。両者が勝ち進めば４回戦で激突するが「どこが相手でもやることは変わらない。自分たちの野球をすれば、おのずと結果はついてくる。県大会を優勝して、甲子園で勝つことが目標なので、あまり意識してはいない」と、自信をのぞかせた。

今春の関東大会では８強入りも、四死球やメンタル面などの「個の力」が足りなかったと反省。一人のミスを全員がカバーしあう野球を目指し練習を積んできた。最後の夏で優勝すれば、自身初の夢舞台。「自分たちが一番練習をしてる」と、主将としての覚悟をにじませた吉田。８４分の１を目指す戦いが始まる。