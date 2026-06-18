川崎市が築４０年以上の古いマンションの維持や再生に向けた対策に乗り出し始めた。

川崎市住宅政策審議会は５月、古いマンションの管理組合を支援する仕組み作りなどハード・ソフト両面で市の公的役割の必要性について提言。今後も該当するマンションの増加が見込まれ、建物と世帯主の「二つの老い」が進行していく中で、対応が急務となっている。（中瀬邦雄）

希薄なコミュニティー

同審議会によると、市内のマンションは持ち家住戸の約半分を占める約３０００棟あり、このうち築４０年以上は、５分の１にあたる約６８０棟（２０２５年時点）に上る。今後も継続的に増加する見込みで、築年数の経過に伴い、世帯主の高齢化も進み、年齢別割合は「６５歳以上」が３２・６％と最も高いという。

居住者の高齢化や子育て世帯の流出、空き家の増加などで管理組合役員の担い手が不足し、住民同士のコミュニティーが希薄となり、管理組合の運営が困難になる可能性があることが課題となっている。

市のこれまでの対策を調査・分析した結果、マンション管理の適正化に対する取り組みは行われているが、修繕・改修や建て替え、敷地売却といったマンション再生促進の支援策が不足しているという。

提言では、再生促進に関する相談対応や啓発、アドバイザー派遣などの対策の必要性を強調。相談対応は「ワンストップ相談窓口」にするのが望ましいとしている。資金計画の相談に対応できるファイナンシャルプランナーの活用も必要とした。

維持管理「見える化」

維持・再生を検討する際には維持管理が十分に行われていることが不可欠といい、例えば配管にヒビや詰まりがないことを画像で示すなど維持管理状況の「見える化」を周知する必要があるとしている。対策の担い手として市住宅供給公社などの活用を検討することも求めている。

同審議会会長の川崎一泰・中央大総合政策学部教授は「マンションは個人財産なので、（維持管理や再生は）管理組合が主体的に取り組むべきだが、専門家や金融機関を紹介するなど行政がその後押しをする必要がある」と強調。福田紀彦市長は「答申内容は非常に重い課題ばかりだが、必ずやり遂げなければならない」と話した。

自主管理に限界も

市内には、高齢化や住民の意思の統一など、様々な事情を抱え、容易に解決することができない古いマンションも多数存在する。築５２年の川崎市川崎区本町のマンション「六郷ビル」では、世帯主の平均年齢は７０歳代になる。

９年前の耐震診断の結果から耐震補強工事が必要とされたが、外部補強での工事費は約８億円の見積もり。敷地内に重機が入れない事情もあり、管理組合は耐震工事の方法を長く決められなかった。

建て替えたとしても、容積率の関係で現在８０戸の部屋は６０戸に減らさなければならず、２０世帯の退去が余儀なくされる。

事態が大きく動いたのは昨年４月。市住宅供給公社から紹介されたコンサルタントを通じて接触した都内の専門の耐震設計業者が内部補強で対応できる見通しを示した。

工事費も１億円足らずとの見積もりで、内部補強による耐震工事を中心とした大規模修繕の実施がようやく決まった。

男性理事長（８２）は「５２年前に最初に購入した住民の中には１００年はもつと信じている人もいて、なかなか意思統一ができなかった」と振り返る。

２年前に移り住み、理事を務める男性（３７）は「住民の高齢化が進む中、自主管理には限界がある。市役所などにマンション管理に関する統一的な相談窓口があると助かる」と話した。