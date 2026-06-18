◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がレイズ戦に先発登板し今季7勝目。この日は6回に代打としても打席に入っており、活躍をロバーツ監督が称賛しました。

今季12度目の先発マウンドに上がった大谷選手。12日のパイレーツ戦では左膝の炎症により途中交代となっており、状態が懸念される中での登板でしたが、初回から4回までレイズ打線を無失点に抑える好投を披露します。

2点リードの5回には連打を浴び4失点を喫しましたが、6回は三者凡退に持ち直す力投。その裏の攻撃では2アウトの場面で、ロハス選手の代打として打席に入る一幕も。結果はショートゴロに倒れましたが、異例の起用に球場全体が騒然となりました。

大谷選手は6回を投げ91球、7安打、5奪三振、4失点という成績で、打線の援護もあり今季7勝目(2敗)を手にしました。

試合後、ロバーツ監督は大谷選手の投球について「球自体は良かったと思う。スイーパーはこれまで見てきたような圧倒的な空振りを取る球ではなかったが、それでも彼は必要な場面でしっかり投球を組み立て、必要なボールを投げる方法を知っているからね」と評価。5回の失点についても「特別な問題だとは考えていない。もちろん、ずっと無失点で投げ続けるなんて誰も期待していないからね」と、信頼を口にしました。

また、球場を大きく盛り上げた代打起用については「一発を打てる選手だから使おうという考え。本人とも話したが、打席に立つことに問題はないと言っていた。あの回が彼を代打で使える唯一のチャンスだったので、その場で切り札を使うことにした」と、その意図を明かしました。

6回からは右手の中指から出血したとみられ、膝の問題もある中次回の登板について「（登板間隔を開ける）可能性はありますが、現時点では次回登板を回避する理由は見当たらない。来週(現地時間)水曜日か木曜日かは分からないが、今後のどこかでは追加の休養を与える可能性もある。ただ今のところは良い状態にあるし、今日の試合後も問題なく終えた」と語り、軽傷であることを強調しました。