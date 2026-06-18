山崎賢人、30代になって進化していること「頭も使いながら体も使えるいい時期」
【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月18日、東京・シティホール＆ギャラリー五反田で開催された世界的オーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会にゲストとして登壇。30代になって進化しているところを語った。
【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールショット
イベント内ではEDIFIERが30周年を迎えることにかけて「30代になって進化しているところ」をフリップに書いて発表する一幕があった。アナログレコードの形をしたフリップに山崎が書いた回答は「アクション！！！」。「（アクションの文字が）ちょっと左に寄っちゃったので、バランスを取って、30周年ということもあるので、びっくりマークを3つ付けました」とお茶目に明かし、「『何が進化してるかな？』と考えた時に、まだ30代で体も元気に動くし、でも経験として頭に知識が増えてきたので、今が一番頭も使いながら体も使えるいい時期なのかなって。さらに頑張りたいという思いも込めて、映画でもたくさんアクションをやらせてもらってるんで『アクション』と書かせてもらいました」と理由を説明した。
続けて「積み上げてきたからこそ進化できるものってやっぱりあるなって日々感じるので、アクションをずっとやってきて良かったと思っています。自分が力を入れてきたことなので、強みとして磨いていけたらいいかなとも思ってます」と、さらなる進化を宣言。改めてアンバサダーとして、「EDIFIERさんが30周年で、僕も今31歳なので、これからも共鳴しながら、僕も進化し続けていきたいなと思います」と伝えて締めくくった。（modelpress編集部）
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【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールショット
◆山崎賢人、30代になって進化していること
イベント内ではEDIFIERが30周年を迎えることにかけて「30代になって進化しているところ」をフリップに書いて発表する一幕があった。アナログレコードの形をしたフリップに山崎が書いた回答は「アクション！！！」。「（アクションの文字が）ちょっと左に寄っちゃったので、バランスを取って、30周年ということもあるので、びっくりマークを3つ付けました」とお茶目に明かし、「『何が進化してるかな？』と考えた時に、まだ30代で体も元気に動くし、でも経験として頭に知識が増えてきたので、今が一番頭も使いながら体も使えるいい時期なのかなって。さらに頑張りたいという思いも込めて、映画でもたくさんアクションをやらせてもらってるんで『アクション』と書かせてもらいました」と理由を説明した。
◆山崎賢人「アクションをずっとやってきて良かった」
続けて「積み上げてきたからこそ進化できるものってやっぱりあるなって日々感じるので、アクションをずっとやってきて良かったと思っています。自分が力を入れてきたことなので、強みとして磨いていけたらいいかなとも思ってます」と、さらなる進化を宣言。改めてアンバサダーとして、「EDIFIERさんが30周年で、僕も今31歳なので、これからも共鳴しながら、僕も進化し続けていきたいなと思います」と伝えて締めくくった。（modelpress編集部）
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