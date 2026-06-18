「芸能界最高齢の妊婦」と話題の韓国女優（45）、妊娠6カ月目でも変わらぬ美貌に視線集中！

45歳という韓国芸能界最高齢での妊娠を発表し、注目を集めた女優のハン・ダガムが近況を明かした。

ハン・ダガムは6月18日、自身のSNSに「世の中には本当に不思議で素敵なものがたくさんありますね。知人からお祝いとしていただいたファーストバースデーダイアリーです」と綴り、複数の写真を公開した。

【画像】ハン・ダガム、赤ちゃんを初公開!?

続けて、「遅い年齢での妊娠をとても祝福してくださり、大切なプレゼントをいただいたのですが、こんなものもあるんですね」と綴り、複数の写真を公開した。

さらに、「とても良い思い出になりそうなダイアリーです。本当に準備することがたくさんある新しい世界ですね」と付け加え、プレゼントへの感謝を伝えた。

公開された写真には、贈られたダイアリーを手に笑顔を見せるハン・ダガムの姿が収められている。

妊娠6カ月目にもかかわらず、変わらぬ美貌とスリムなスタイルを維持しており、妊娠中も継続的に体調管理を行いながら、穏やかで余裕のある様子を見せている。

（写真＝ハン・ダガムInstagram）

ハン・ダガムは以前、「食事管理に飽きてきた頃にメニューを少し変えてみました。今も体重は3kg増の状態をキープしています」と明かし、話題を集めた。

なお現在45歳のハン・ダガムは、今年妊娠を発表して多くの祝福を受けた。韓国芸能界で最高齢の妊婦として注目を集めており、9月に出産を控えている。

（記事提供＝OSEN）