福岡市議会の6月定例会最終日の18日、本会議で採決が行われました。市の中心部での路上喫煙について、規制を強化する条例改正案などが可決されました。

■議長

「賛成多数であります。本案は、原案の通り可決されました。」



福岡市議会は、博多駅周辺と天神・大名地区で、指定の喫煙所を除き、すべての路上喫煙を禁止する条例改正案を、賛成多数で可決・成立しました。

成立した条例では、博多駅周辺と天神・大名地区の指定の喫煙所以外で立ち止まって吸うことや、公園や広場で吸うことが禁止され、加熱式たばこも対象となります。





違反者には2万円以下の過料が科されます。施行の時期について、市は「条例の周知と分煙施設の整備を進めた上で、設定する」としています。

福岡市中心部での路上喫煙に関する条例について、改めて見ていきます。



現在、市の条例では、JR博多駅周辺と天神・大名地区での「道路上での歩きたばこ」と「自転車走行中の喫煙」を禁止しています。違反者には、2万円以下の過料という罰則を設けています。



18日に可決された改正案では、指定の喫煙所を除き、規制エリア内での路上喫煙は全面禁止となります。



これまで公園・広場での喫煙、立ち止まっての喫煙は対象外となっていましたが、これらが禁止され、加熱式たばこも対象となります。

規制強化の動きが加速した理由は、市民から寄せられた多くの苦情です。



昨年度、喫煙に関する苦情は92件寄せられましたが、これは4年前と比べ「2倍」と、急増しています。



主な内容は「受動喫煙」「吸い殻のポイ捨て」に関するものでした。



一方で福岡市は、喫煙者への配慮として、分煙施設の整備を進める方針です。



市は、施行のタイミングについて「条例の周知と分煙施設の整備を進めた上で、設定する」としています。