LILLIAN CARATと水瀬さららが魅せる♡夏のロマンティックスタイル特集

LILLIAN CARAT（リリアン カラット）が、アイドル・水瀬さららさんを起用した新LOOKBOOK「Romantic Escape」を2026年6月18日（木）よりオフィシャルオンラインストアで公開しました。レースやフリル、ドットなど心ときめくディテールを散りばめたコレクションは、夏のおしゃれをもっと楽しく彩ってくれるラインナップ。フェミニンな魅力が詰まった最新スタイルをチェックしてみましょう♡

ロマンチックな世界観に心ときめく

今回のLOOKBOOK「Romantic Escape」のテーマは、日常から少し抜け出して楽しむロマンティックな夏の旅。

レースやフリル、ドット柄など、女性らしさを引き立てるディテールを取り入れながらも、甘すぎず上品な印象に仕上げられているのが魅力です。

モデルを務める水瀬さららさんの透明感あふれる雰囲気がコレクションの世界観と美しく調和し、まるで物語のワンシーンのようなスタイリングを演出。着るだけで気分が高まるアイテムが揃っています。

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夏を彩る注目アイテムラインナップ

今回のLOOKBOOKでは、デイリーにもお出かけにも活躍するアイテムが多数登場しています。

・ブラウス 9,900円（税込）

・スカート 11,990円（税込）

繊細なディテールが魅力のブラウスとスカートの組み合わせは、フェミニン派にぴったりのスタイルです。

・ブラウス×パンツセット 15,950円（税込）

コーディネートが完成するセットアイテムは、忙しい朝にも嬉しい一着。上品な抜け感を演出できます。

・ワンピース 14,960円（税込）

一枚で華やかに決まるワンピースは、夏のお出かけやデートシーンにもおすすめです。

・チュニック 10,890円（税込）

・スカート 8,910円（税込）

軽やかなシルエットが魅力で、リラックス感のある大人フェミニンスタイルを楽しめます。

・ワンピース 13,970円（税込）

ナチュラルな可愛らしさを引き立てるデザインで、幅広いシーンに活躍します。

小物まで抜かりなく楽しめる

コーディネートをさらに引き立てる小物アイテムにも注目です。

・ワンピース 15,950円（税込）

・バッグ 2,970円（税込）

・クリップ 3,190円（税込）

バッグやヘアクリップをプラスすることで、よりロマンティックなムードが完成します。

・トップス 8,910円（税込）

・スカート 11,990円（税込）

・ブラウス 8,910円（税込）

・パンツ 10,890円（税込）

・シュシュ 2,750円（税込）

など、着回し力の高いアイテムもラインナップ。甘さのあるデザインながらも普段使いしやすく、さまざまなコーディネートを楽しめます。

今回のLOOKBOOKではカラー展開やサイズ展開の詳細発表はありませんが、それぞれのアイテムが持つディテールやシルエットの美しさが際立つコレクションとなっています。

この夏はロマンティックな装いを楽しんで

LILLIAN CARATの「Romantic Escape」は、レースやフリル、ドットを取り入れた心ときめくアイテムで、夏のおしゃれをより特別なものにしてくれるコレクションです。

水瀬さららさんが表現する可憐で透明感あふれる世界観も見どころのひとつ。フェミニンな装いが好きな方はもちろん、新しい自分らしさを見つけたい方にもおすすめです♡

この夏はLILLIAN CARATのロマンティックなスタイルで、毎日をもっと輝かせてみてはいかがでしょうか。