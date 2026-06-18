元日向坂46丹生明里「漫画の英才教育」成果…“今ハマっている漫画”を熱弁へ 『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』作者と2ショット
元日向坂46の丹生明里が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深夜0：24〜1：24 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】元日向坂46丹生明里が真鍋昌平氏について語る
漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰するバラエティー番組の第6弾。MCのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）のほか、パネラーの中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生がトークを繰り広げる。
「これは絶対読んで欲しい！今ハマっている漫画アワード」では、子どもの頃から「漫画の英才教育を受けてきた」という丹生が、一見幸せそうだが実はメンタルがボロボロな女性が主人公の漫画の魅力を熱弁。その主人公が落ち込んだ時にする驚きの行動を紹介する。
そんな丹生が自身のストレス解消法を明かすと、ゆいPは「深夜にパスタ3束食う」ことでストレスを解消していると告白。中丸は最近のストレス解消法として都市伝説好きのメンバーが集まり、酒を飲みながら語り合う“都市伝説オフ会”に参加していると明かす。
また、スペシャルゲストとして『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』の漫画家・真鍋昌平氏が登場する。
【動画】元日向坂46丹生明里が真鍋昌平氏について語る
漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰するバラエティー番組の第6弾。MCのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）のほか、パネラーの中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生がトークを繰り広げる。
「これは絶対読んで欲しい！今ハマっている漫画アワード」では、子どもの頃から「漫画の英才教育を受けてきた」という丹生が、一見幸せそうだが実はメンタルがボロボロな女性が主人公の漫画の魅力を熱弁。その主人公が落ち込んだ時にする驚きの行動を紹介する。
そんな丹生が自身のストレス解消法を明かすと、ゆいPは「深夜にパスタ3束食う」ことでストレスを解消していると告白。中丸は最近のストレス解消法として都市伝説好きのメンバーが集まり、酒を飲みながら語り合う“都市伝説オフ会”に参加していると明かす。
また、スペシャルゲストとして『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』の漫画家・真鍋昌平氏が登場する。