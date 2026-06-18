“100均ダイソー”、トレーディングカードゲーム『蟲神器』がコミック化 昨年はNintendo Switchでゲーム発売
大創産業が運営する100円ショップ「DAISO（ダイソー）」で販売されているオリジナルトレーディングカードゲーム『蟲神器（むしじんぎ）』がコミック化。小学館集英社プロダクションがきょう18日、『蟲神器 オフィシャルコミック』として発売した。
【画像】『蟲神器』コミックの中面ページ
「蟲神器」は、虫をモチーフにしたダイソー初のオリジナルトレーディングゲーム。わかりやすいルールのゲームで、様々な昆虫の生態を学ぶことができ、家族や友人たちと交流を深めることができる。2022年11月に発売された。
「蟲神器」の世界観を漫画にしたWebコミック「むしコミ」が現在、連載中。今回は、その初の単行本化となる。
原作・漫画は原やすし氏。蟲神器の原作やカードイラストの他、トレーディングカードゲーム『千怪戦戯』の原作と監督、カードイラストも手掛ける。漫画は木藤古マサキ氏も手掛け、同氏は2000年生まれ、岩手県出身。『バンチョーシステム！』第95回小学館新人コミック大賞児童部門佳作に選ばれる。『合体コロコロコミック』（小学館）にて『死神ロクド』『悪霊斬ゴロツキ』『獄卒まだら』など掲載。表紙キャラクターイラストは、JAIBON氏が手掛けた。
なお昨年11月には、『蟲神器』のNintendo Switch用ゲームソフト『蟲神器 めざせ！最強の蟲主』（日本コロムビア）が発売された。
■書籍の内容
「蟲神器」――それは世界中の虫たちを自在に操れる能力を持つ“三種の神器”。
それを手にしたものだけが真の蟲主になれる。
蟲神器カードを使って虫を操り闘う闘虫競技「虫陣戯（むしじんぎ）」で狙うものは、三種の神器のひとつ「蜜絶の鏡」、そして「叡智（えいち）の蟲主」の座！
主人公は、「蒼炎のカガリ」の異名を持つ虫陣戯プレイヤー、篝夏音。
そしてその前に立ちはだかる、ライバルの「紅蓮のオガミ」こと拝 蓮司。
「蟲神器」カード開発者であり、現在「蜜絶の鏡」を継承する「叡智の蟲主」の蠱塚 天牛。
果たして、誰が真の蟲主の座をつかむのか。虫を操る白熱のバトルが今始まる！
【画像】『蟲神器』コミックの中面ページ
「蟲神器」は、虫をモチーフにしたダイソー初のオリジナルトレーディングゲーム。わかりやすいルールのゲームで、様々な昆虫の生態を学ぶことができ、家族や友人たちと交流を深めることができる。2022年11月に発売された。
原作・漫画は原やすし氏。蟲神器の原作やカードイラストの他、トレーディングカードゲーム『千怪戦戯』の原作と監督、カードイラストも手掛ける。漫画は木藤古マサキ氏も手掛け、同氏は2000年生まれ、岩手県出身。『バンチョーシステム！』第95回小学館新人コミック大賞児童部門佳作に選ばれる。『合体コロコロコミック』（小学館）にて『死神ロクド』『悪霊斬ゴロツキ』『獄卒まだら』など掲載。表紙キャラクターイラストは、JAIBON氏が手掛けた。
なお昨年11月には、『蟲神器』のNintendo Switch用ゲームソフト『蟲神器 めざせ！最強の蟲主』（日本コロムビア）が発売された。
■書籍の内容
「蟲神器」――それは世界中の虫たちを自在に操れる能力を持つ“三種の神器”。
それを手にしたものだけが真の蟲主になれる。
蟲神器カードを使って虫を操り闘う闘虫競技「虫陣戯（むしじんぎ）」で狙うものは、三種の神器のひとつ「蜜絶の鏡」、そして「叡智（えいち）の蟲主」の座！
主人公は、「蒼炎のカガリ」の異名を持つ虫陣戯プレイヤー、篝夏音。
そしてその前に立ちはだかる、ライバルの「紅蓮のオガミ」こと拝 蓮司。
「蟲神器」カード開発者であり、現在「蜜絶の鏡」を継承する「叡智の蟲主」の蠱塚 天牛。
果たして、誰が真の蟲主の座をつかむのか。虫を操る白熱のバトルが今始まる！