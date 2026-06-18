【W杯2026】西川周作、ニッポン放送で日本対スウェーデン戦の解説「一緒に応援しましょう」【全文】
ニッポン放送では、日本時間26日午前8時にキックオフとなる、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで開催される「FIFAワールドカップ2026TM」の「日本×スウェーデン戦」を実況生中継するが、この試合の解説を日本代表の経験を持つ西川周作が務めることが決定した。
【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム
西川は日本代表として通算31試合に出場。2014年のワールドカップブラジル大会のメンバーにも選出され、現在も浦和レッドダイヤモンズに所属し、ゴールキーパーとして活躍を続けている。
実況は、2022年のワールドカップカタール大会のアジア最終予選「日本×オーストラリア戦」で実況を担当したニッポン放送・大泉健斗アナウンサーが務める。この2人がタッグを組んで届ける、グループFの第3戦・スウェーデン戦。日本代表にとって「グループリーグ」最終戦となり、最も注目される。
■西川周作
スウェーデン戦の解説を担当することになりました！ぜひたくさんの方に聴いていただけたらうれしいです。ラジオで一緒に日本代表を応援しましょう！
【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム
西川は日本代表として通算31試合に出場。2014年のワールドカップブラジル大会のメンバーにも選出され、現在も浦和レッドダイヤモンズに所属し、ゴールキーパーとして活躍を続けている。
■西川周作
スウェーデン戦の解説を担当することになりました！ぜひたくさんの方に聴いていただけたらうれしいです。ラジオで一緒に日本代表を応援しましょう！