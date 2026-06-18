タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の家族関係を明かす場面があった。

この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。はるなの半生を描いた映画「This is I」（NETFLIX独占配信、監督松本優作）を見たという鈴木が「お父さんとお母さん元気？」と聞くと、はるなは「元気。（お母さんは）奈良にいて。お父さんは大阪にいて、離婚してるから。元気に。病気はしてるけど、2人とも」と話した。

さらに鈴木は「何人兄弟でしたっけ？」とも質問。はるなは「私とお母さんとの間は、私ともう1人だけど」と弟の存在を明かしつつ「お父さんは再婚して、そこに3人いるので。だからもう5人きょうだいみたいな感じ。みんなで泊まりにきたり、かわいい。子供が生まれたり」とした。

鈴木は「お父さんの再婚相手の方にも会ったことあるんですか？」と聞くと「もちろん。よく泊まりにくる」とはるな。「二拠点なの、今。東京と湘南にお家2つあって」と告白。「そこに、よく泊まりにくる、家族で。お父さんの家族。来る時は十何人とかで来る時もあるし。再婚相手の奥さんもパパの面倒っていうか、ね、結婚してるから面倒見てくれてるわけじゃん、もうだからみんな本当に感謝しかない」と話した。