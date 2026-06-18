ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われ、フランス（世界ランキング３位）はセネガル（同１５位）に快勝した。

この試合を、フランス出身で元横浜Ｍ監督のモンバエルツ氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）

モンバエルツの目

フランスがＷ杯の初戦で黒星を喫したのは２００２年日韓大会まで遡り、その時の相手がセネガルだった。今回、その素晴らしいチームに、また他の強豪国が苦戦している中で、３―１の勝利は評価に値する。

立ち上がりはセネガルの強度の高いプレーにやや苦しんだ。ボールの支配率こそ上回ったが、より多くの好機を作り出したのはセネガルだった。後半、デシャン監督は大きな戦術変更を行い、その一つがデンベレとオリセの位置を入れ替えたことだ。パスの能力に優れるオリセを中央に配置したことで、エムバペへのスルーパスなどで多くの好機を作り、先制点につながった。

この試合で、オリセとエムバペがチームのキーパーソンであることが改めて証明された。一方、２４〜２５年シーズンの最優秀選手賞「バロンドール」に輝いたデンベレは、自身にとって最適なポジションとコンディションを模索しているようだった。

チームの課題を挙げれば、守備面だろう。背中に痛みを抱えるサリバの復調には期待するとして、問題は個々の能力ではない。攻撃陣の守備への（切り替えの）初動が遅く、強度も低い傾向がある。フランスは本来、強固な守備こそが持ち味のチームであり、それが回復できれば十分に優勝を狙えるレベルにある。（フランス出身、元横浜Ｍ監督）