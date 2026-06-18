「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が18日、Xを更新。若年層のテレビ離れに警鐘を鳴らした。

朝日新聞が「テレビ離れ加速、20代は7割・30代は6割がほぼ見ずNHK調査」との見出しで若年層のメディア離れを伝えた。

ひろゆき氏は当該記事を引用した上で「テレビ、ラジオ、新聞は自分の興味のない話題や、自分のスタンスと違う意見も載っている」と書き出した。その上で「無意識のうちに自分の意見は他者とは違うと認識する為に世間との接点は必要。隣近所と付き合いがなくSNSしかやらない人は偏屈な陰謀論に嵌る高齢者になる」と指摘した。

このポストに対し「陰謀論にハマる人って、見識の狭さも原因だけど、そもそも性格の未熟さも起因している気がする。News見たぐらいで治る？」「それはその通り ワイはよくテレビは家庭料理、SNSは外食って例えるんやけど、いくらオールドメディアと揶揄されようと、バランス良い栄養を摂取できるのは家庭料理やねん」「内容が特殊詐欺、天気、大谷のループで番組がつまらないことが真因」などと書き込まれていた。