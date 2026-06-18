【FIFAワールドカップ2026】ウズベキスタン代表 1ー3 コロンビア代表（日本時間6月18日／メキシコシティ・スタジアム）

【映像】「ウズベクの1mm」歴史的ゴールの瞬間

FIFAワールドカップに初出場中のウズベキスタンに、大会初ゴールが生まれた。歴史的な一撃に、ファンが歓喜している。

日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループKの第1節が行われ、ウズベキスタンとコロンビアが対戦。ウズベキスタンは3失点を喫して敗戦したが、歴史の1ページに刻まれる瞬間が訪れた。

60分、1点を追いかけるウズベキスタンが、ロングボールを起点に相手ゴールに攻め入る。中央から左サイドに展開すると、FWドストンベク・ハムダモフがボックス内の左に転がったボールをラインギリギリで追いつきクロス。ファーでFWエルドル・ショムロドフがボレーで合わせたシュートは相手GKに阻まれるも、ゴール前に高く上がったボールをFWアボスベク・ファイズラエフが頭で押し込んだ。

ゴールを決めたファイズラエフは看板に座り、そこにチームメイトが集まって歓喜を分かち合う。スタジアムに駆けつけたサポーターも手を上げて喜んだ。ファビオ・カンナヴァーロ監督もガッツポーズを見せた。

解説・水沼貴史氏はゴール直前のショムドロフのフィニッシュワークを称賛し、「しっかりと詰めている。初出場で（ウズベキスタンの）未来が取るのがいいですよね」とコメントした。ファンも「ウズベクの1mm」「ライン出てないように」「やっぱアジアつえーわ」「ラインも割ってないな」「ほんとすげぇよ今のアジア！！」と興奮している。

22歳のファイズライフは、2023年のAFCユース年間最優秀選手に輝き、10代の頃には日本のチームが獲得を狙っていたという。そんな逸材が、同国のワールドカップ史上初ゴールという歴史的な大仕事をやってのけたのだ。SNS上でも「ウズベキスタンの歴史的初ゴールにふさわしいニュースターだ！！」「初ゴールがファイズラエフは嬉しいね」と歓喜の投稿が見られた。

アジア勢は大会5日目までの6試合で2勝4分け

出場国が32チームから48チームに変更したことで、アジア勢の出場枠が従来の「4.5」から「8.5」に増加し、今大会には9チームが参加。大会5日目までの6試合で2勝4分けと、16日にイラクがノルウェーに1ー4で敗れるまで無敗を維持していた。その状況を『The Athletic』は、昨夏のクラブワールドカップのように、W杯の出場チーム数拡大によってヨーロッパ勢が他の大陸を圧倒するだろうとの予想が高まっていた。だが、クラブW杯では南米勢がいくつもの番狂わせを起こした。そして今大会最初の4日間の時点で、最も好調なスタートを切ったのはアジア勢だ」と綴り、「ウズベキスタンもエリート選手の育成を始めており、明確なスタイルを各国が確立している。ヨーロッパ以外にも多様なプレースタイルが存在していることの証明だ」と分析している。

アジア勢の躍進が、今大会の一つの見どころになっているようだ。（FIFAワールドカップ2026）