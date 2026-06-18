上白石萌音が、オリジナルアルバム『bouquet』を9月9日にリリース。同アルバムの収録曲全10曲のうち2曲の情報が公開された。

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アルバムに収録される楽曲は、それぞれ“花”をモチーフに制作中。収録曲の「Trophy」は、『勝利・栄光・栄誉』という花言葉を持つ月桂樹をモチーフに制作された楽曲だ。2020年にリリースされたロックチューン「From The Seeds」を提供し、上白石の新しい側面を引き出したGLIM SPANKYによる新たな提供曲で、壮大なロックバラードとなっている。

さらに、藤原さくらからの提供曲「asebi」も収録される。藤原は2017年にも楽曲「きみに」を提供。そして今年2月に発売された藤原さくらのアルバム『uku』でも、楽曲「だって ずっと このまま？」に上白石がゲストボーカルとして参加している。『あなたと二人で旅をしましょう』という意味を持つあせびをモチーフに、プライベートでも共に旅をする仲の良い友人である2人の再びのタッグを楽しめるという。

なお、地元 鹿児島での凱旋ライブと、横浜での初の主催フェスのチケットは、オフィシャル3次先行を予約受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）