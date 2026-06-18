乃木坂46の小川彩と柴田柚菜が、7月23日にZOZOマリンスタジアムにて行われる千葉ロッテマリーンズと東北楽天ゴールデンイーグルスの試合に来場する。

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当日は、夏のスペシャルイベント『BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ』を開催。2人はスペシャルリポーターを行うほか、試合前の『Catch up‼Marines』やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。

＜小川彩 コメント＞

フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとても嬉しいです！楽しいイベント盛りだくさんです！かっこいいBLACK SUMMERユニフォームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！

＜柴田柚菜 コメント＞

BLACK SUMMER WEEKスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ありがとうございます！毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄く嬉しいです！みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです！！

（文＝リアルサウンド編集部）