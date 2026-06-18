4回のマウンドで落差と球速差の大きい魔球を披露した

【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、今季最速タイの101.0マイル（約162.5キロ）を計測するなど今季7勝目を挙げた。この試合で投じた落差と球速差の大きいカーブを「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が自身のX（旧ツイッター）で紹介。打者を完全に翻弄する一球に感嘆の声が漏れた。

話題となったのは4回のマウンドだ。先頭のカミネロに対し、カウント2-2からの5球目で79マイル（約127.1キロ）のカーブを投じて空振り三振。さらに1死走者なしで迎えたパラシオスには、1球前に98マイル（約157.7キロ）のフォーシームを投じた後、カウント1-2から78マイル（約125.5キロ）のカーブを投じた。約30キロの球速差で完全にタイミングを外し、見事に空振りを奪ってみせた。

鮮やかな魔球に、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席も大興奮だった。カミネロから三振を奪った直後、実況のジョー・デービス氏が「空振り。2球、エグい……」と伝えると、解説のエリック・キャロス氏も「あんなカーブが来るとは予想していません」と驚きの声を上げた。パラシオスの場面でも、実況は「またもやカーブ」と興奮気味に伝えていた。

フリードマン氏が「ショウヘイ・オオタニのイヤらしいカーブ」と題して動画を公開し、驚異的な魔球に脱帽した。（Full-Count編集部）