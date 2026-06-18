W杯で大躍進…アジア勢でベスト11を組んだら？ 海外サイトが「超強力なドリームチーム」発表で意見殺到。日本からは２人
現在、世界中で大きな盛り上がりを見せている北中米ワールドカップ。そのトピックの１つがアジア勢の躍進だ。
日本時間６月17日に開催されたI組の１節で、イラクが怪物アーリング・ハーランドを擁するノルウェーに１−４で敗れるまで無敗をキープ。日本も激闘の末にオランダと２−２で引き分けるなど、際立つ粘り強さを見せた。
２節でも打倒ヨーロッパ勢や南米勢が期待されるなか、あらゆる独自の序列を紹介している海外サイト『MAD FOOTBALL』が６月16日、アジア人選手のベストイレブンを発表。システムは３−４−３で、日本からはオランダ戦で得点した２人が名を連ねた。左サイドハーフに中村敬斗、右ボランチに鎌田大地だ。11人は以下の通り。
GK
パトリック・ビーチ（オーストラリア）
DF
ペドロ・ミゲウ（カタール）
キム・ミンジェ（韓国）
アレッサンドロ・チルカーティ（オーストラリア）
MF
イ・ガンイン（韓国）
鎌田大地（日本）
ファン・インボム（韓国）
中村敬斗（日本）
FW
アクラム・アフィーフ（カタール）
オ・ヒョンギュ（韓国）
コナー・メトカーフ（オーストラリア）
『MAD FOOTBALL』が「オーストラリア、日本、韓国、カタールのトップ選手たちが集結した超強力なドリームチーム！」と称したメンバー。ファンからは「イトウ、ウエダ、ドウアンはここに入るべき」「スガワラ、イトウ、トミヤスはスーパーサブ」「ザイオンの方が上」「ソンは？」「クサノフはどこだ？」など様々な意見が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】海外サイトが発表した「超強力なアジア人ドリームチーム」
日本時間６月17日に開催されたI組の１節で、イラクが怪物アーリング・ハーランドを擁するノルウェーに１−４で敗れるまで無敗をキープ。日本も激闘の末にオランダと２−２で引き分けるなど、際立つ粘り強さを見せた。
２節でも打倒ヨーロッパ勢や南米勢が期待されるなか、あらゆる独自の序列を紹介している海外サイト『MAD FOOTBALL』が６月16日、アジア人選手のベストイレブンを発表。システムは３−４−３で、日本からはオランダ戦で得点した２人が名を連ねた。左サイドハーフに中村敬斗、右ボランチに鎌田大地だ。11人は以下の通り。
GK
パトリック・ビーチ（オーストラリア）
ペドロ・ミゲウ（カタール）
キム・ミンジェ（韓国）
アレッサンドロ・チルカーティ（オーストラリア）
MF
イ・ガンイン（韓国）
鎌田大地（日本）
ファン・インボム（韓国）
中村敬斗（日本）
FW
アクラム・アフィーフ（カタール）
オ・ヒョンギュ（韓国）
コナー・メトカーフ（オーストラリア）
『MAD FOOTBALL』が「オーストラリア、日本、韓国、カタールのトップ選手たちが集結した超強力なドリームチーム！」と称したメンバー。ファンからは「イトウ、ウエダ、ドウアンはここに入るべき」「スガワラ、イトウ、トミヤスはスーパーサブ」「ザイオンの方が上」「ソンは？」「クサノフはどこだ？」など様々な意見が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】海外サイトが発表した「超強力なアジア人ドリームチーム」