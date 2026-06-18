漫才とコントの二刀流日本一を決める「ダブルインパクト 2026」の決勝進出8組が17日、都内で発表された。第2回大会からのルール変更に対し、ネット上で一部不満の声が上がった。

決勝戦ファーストステージでは漫才かコント、どちらをやるか各出場者が選択でき、上位5組がセカンドステージへ進出。下位3組はその時点で敗退となる。昨年の第1回大会はファイナリスト全組が点数に関係なく漫才とコント、両方を披露していた。

Xでは「ダブルインパクトの一番の長所だった全芸人の漫才とコントどっちも見れるっていう部分が削られてるの草」「漫才とコントの“二刀流芸人”No.1を決める大会じゃなかったんですか？ その決勝に残ったのに8組中3組は片方しか披露できないって…。ダブルと銘打つからには両方の総合得点で競い合う大会であってほしかったです」「準決勝発表の時は漫才→コントで2本、と発表してたのにどうして変更になったのでしょうか。変更の経緯を説明して欲しいです」などの声があった。

決勝進出コンビはななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズ。決勝は7月20日午後7時から日本テレビ系で放送される。

第1回目の昨年はニッポンの社長が優勝した。