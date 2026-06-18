１８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、デビューから同番組と同じ５０周年を迎えたシンガー・ソングライターの尾崎亜美（６９）が、夫でベーシストの小原礼（７４）とそろって出演。結婚式の驚きのエピソードを明かした。

南沙織に「春の予感‐Ｉ’ｖｅ ｂｅｅｎ ｍｅｌｌｏｗ‐」、松田聖子に「天使のウィンク」「ボーイの季節」、杏里に「オリビアを聴きながら」、観月ありさに「伝説の少女」など、アーティストへの楽曲提供も多数手掛けてきた尾崎と、元サディスティック・ミカ・バンドのベーシスト・小原は９７年に米ロサンゼルスで結婚式を挙げた。ウェディングドレスを着た尾崎との写真が紹介されると、小原は「兄貴の家なんです、ロサンゼルスの。崖の上にあって、ホームウェディングをやりたいと」と説明した。

すると黒柳徹子が「何かトラブルがあったんですって？」と質問。まさかの出来事が明かされた。

「前の日からセッティングして完璧で、ゲストも来て、牧師さんを予約してたんですけど、さあ始まるって言っても全然牧師さんが来ない」と小原。「１時間たっても２時間たっても来ないから、予約したところに電話して、牧師さんを予約している小原ですけどと言ったら『オーマイガー』って。お前が言うなって感じですけど」と、牧師が予約を忘れていた状況を語った。

「今からは来られないっていうので、来ている友だちにデーモンがいたんです。閣下が。それで『牧師さん来ないからなんとかやってくれるか？』って聞いたら『我が輩は司祭だ。やります、１０分下さい』って」と、まさかのデーモン閣下が代役で“臨時牧師”をつとめたという。

尾崎は「英語も話せるのでデーモン閣下は。でも、バージンロードを歩くときにデーモン閣下の服にドクロがあって。ドクロに向かって歩いていくっていう…絶対幸せにならない感じで」と、デーモンが牧師役をつとめている写真とともに振り返った。黒柳に「でも、よかったですよね、この方がいらっしゃって」と言われると、小原は「一生忘れられないです」と返していた。