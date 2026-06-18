鹿児島市が整備をめざすサッカースタジアムについてです。

きょう18日の市議会で市当局は、音楽のライブ会場や防災拠点として、活用を検討すると述べました。

鹿児島市議会の個人質疑では、きのう17日に引き続きスタジアム整備に関する質問が相次ぎました。

鹿児島市の下鶴市長はこれまで「多機能複合型」のスタジアムの整備に意欲を示しています。

スタジアムの「多機能性」について、検討する考え

サッカー以外での活用に関する質問に対し、市当局は。

（堀之内勇観光交流局長）「ライブコンサートの場所として活用している事例があるほか、避難場所、防災備蓄倉庫としての機能を導入した事例もある、活用方法のひとつとして検討したい」

このように述べ、スタジアムの「多機能性」について、検討する考えを示しました。

「複合型」スタジアム整備について下鶴市長は

一方、商業施設やホテルなどを一体化した「複合型」スタジアム整備について下鶴市長は。

（下鶴市長）「（サンロイヤル）ホテル敷地等の場合は、敷地内に一定のスペースを確保することが可能である、庭球場敷地の場合は、活用可能なスペースの確保に課題がある」

「複合型」には一定の課題があるとの認識を示しました。

移設する新庭球場の配置案についての要望も

また庭球場に整備した場合に、文化公園に移設する新庭球場の配置案について、県教育委員会から「応援スペースの確保」についての要望が寄せられていることも明らかになりました。

鹿児島市は市議会での議論をふまえ、県や関係団体との協議を進めたいとしています。

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