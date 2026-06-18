山崎賢人、生活に欠かせないものとは「家にいる時はいつでも」
【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月18日、東京・シティホール＆ギャラリー五反田で開催された世界的オーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会にゲストとして登壇。生活に欠かせないものを明かした。
【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールショット
同ブランドのアジアアンバサダーを務める山崎は、CMで着用していたブラウンのスーツ姿で登壇し、「今日はEDIFIERさんの30周年という記念の機会にこのような会に出席できてうれしく思います」とあいさつ。完成した新CMについては「すごくカッコよくオシャレに撮っていただいて。現場の雰囲気もファッションシューティングのような感じで、自由な動きとかラフな動きもありながらの撮影だったので完成したCMもすごくスタイリッシュですね。商品の魅力もその世界観にちゃんと溶け込んで表現できてるかなって思います」と満足の仕上がりになったようだ。
撮影時を振り返って、「自分が分身してるかのようなカットがあるんですけど、そこは、いろんな場所でリラックスしながら音楽を楽しんでるよっていうのを表現するためにやっていたので、早歩きでスピードを出しながら動いていたのがすごく印象に残っています」と話し、「初めて分身できたのでうれしかったですね（笑）」と笑顔を見せた。
さらに山崎は「音楽が好きなので、家にいる時はいつでも聴いてますね。たとえば、朝起きる時だったら、起きるためにテンションを上げる音楽を聴きますし、昼間も気合を入れたい時は『ちょっと音楽を聴いてから行くか』とか。夜だと、リラックスしたいなと思う時にも音楽を聴きますね。ロックとかブルースとかジャズとかヒップホップとか、オールジャンル好きです。その時の気分で聴き分けてます」と、普段の生活に音楽が欠かせないものになっていると語った。（modelpress編集部）
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◆山崎賢人、新CMに満足「すごくカッコよくオシャレ」
同ブランドのアジアアンバサダーを務める山崎は、CMで着用していたブラウンのスーツ姿で登壇し、「今日はEDIFIERさんの30周年という記念の機会にこのような会に出席できてうれしく思います」とあいさつ。完成した新CMについては「すごくカッコよくオシャレに撮っていただいて。現場の雰囲気もファッションシューティングのような感じで、自由な動きとかラフな動きもありながらの撮影だったので完成したCMもすごくスタイリッシュですね。商品の魅力もその世界観にちゃんと溶け込んで表現できてるかなって思います」と満足の仕上がりになったようだ。
◆山崎賢人、生活に欠かせないもの明かす
さらに山崎は「音楽が好きなので、家にいる時はいつでも聴いてますね。たとえば、朝起きる時だったら、起きるためにテンションを上げる音楽を聴きますし、昼間も気合を入れたい時は『ちょっと音楽を聴いてから行くか』とか。夜だと、リラックスしたいなと思う時にも音楽を聴きますね。ロックとかブルースとかジャズとかヒップホップとか、オールジャンル好きです。その時の気分で聴き分けてます」と、普段の生活に音楽が欠かせないものになっていると語った。（modelpress編集部）
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