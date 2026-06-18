矢吹奈子、誕生日に海辺ショット公開 美脚際立つミニワンピ姿に絶賛の声「上目遣いにキュン」「透明感エグい」
【モデルプレス＝2026/06/18】女優の矢吹奈子が6月18日、自身のInstagramを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告し、海辺でのオフショットを披露した。
【写真】25歳元韓国アイドル「スタイル抜群」と話題の美脚ショット
6月17日から18日にかけて放送されているラジオ「矢吹奈子のレコメン！」（毎週水曜22時〜／文化放送）の生放送中に誕生日を迎え、多くのファンやスタッフから祝福を受けていた矢吹。誕生日を迎えて初めての投稿では、「25歳もよろしくお願いします」と添え、海辺での写真を多数公開した。
写真の矢吹は、ノースリーブの白いワンピースを着こなし。ミニ丈からはスラリと伸びた美しい脚をのぞかせていた。
この投稿にファンからは「おめでとう！」「素敵な1年にしてね」といった祝福の声や「上目遣いにキュン」「透明感エグい」「スタイル抜群」と絶賛の声が。さらに、以前の茶髪からトーンダウンした黒髪姿にも注目が集まり「新ヘア？可愛すぎる」「黒髪も似合う」と反響が寄せられていた。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元韓国アイドル「スタイル抜群」と話題の美脚ショット
◆矢吹奈子、誕生日に海辺ショット公開
6月17日から18日にかけて放送されているラジオ「矢吹奈子のレコメン！」（毎週水曜22時〜／文化放送）の生放送中に誕生日を迎え、多くのファンやスタッフから祝福を受けていた矢吹。誕生日を迎えて初めての投稿では、「25歳もよろしくお願いします」と添え、海辺での写真を多数公開した。
◆矢吹奈子の投稿に祝福の声
この投稿にファンからは「おめでとう！」「素敵な1年にしてね」といった祝福の声や「上目遣いにキュン」「透明感エグい」「スタイル抜群」と絶賛の声が。さらに、以前の茶髪からトーンダウンした黒髪姿にも注目が集まり「新ヘア？可愛すぎる」「黒髪も似合う」と反響が寄せられていた。（modelpress編集部）
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