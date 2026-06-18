【あすから】クァク・シヤン主演の韓国ドラマ、『きっと☆うまくいくよ！』放送スタート 三角関係、偽装結婚など複雑に絡み合う人間関係を描く＜キャスト・あらすじ＞
俳優のクァク・シヤンが出演する韓国ドラマ『きっと☆うまくいくよ！』（全102話／2015年）が、あす19日より「KBS World」で放送される（月〜金 後3：35〜）。
【場面ショット】キスシーンも…韓ドラ『きっと☆うまくいくよ！』
同作は、運命のいたずらに翻弄（ほんろう）されながらも恋に料理に奮闘する若者たちのラブストーリー。主人公ガウンを巡る三角関係、出生の秘密や偽装結婚など複雑に絡み合う人間関係を描く。
自分のせいで弟を事故で失い心の傷を負ったガウン、不遇な環境で育ち非道な道に進んでしまう悪女ヒジョン、自分を捨てた母を探すギチャン、妾（めかけ）の子として生まれ悩む財閥2世のヒョンジュンなど心に傷を持った主人公たちが愛情と料理を通して心を癒すヒーリングストーリーとなっている。
■あらすじ
料理の達人 クム・ミンスの娘であるガウン（チェ・ユニョン）は父のレストランで働くのを避けるため、ある食品会社の公募にヒョンジュン（ソン・ジェヒ）、ジングク（ホ・ジョンミン）と一緒に参加することに。そのせいで、これまでメンバーになるために努力してきたヒジョン（オム・ヒョンギョン）の努力は水の泡となってしまいガウンへの敵対心は強まっていた。
■キャスト：チェ・ユニョン、クァク・シヤン、オム・ヒョンギョン、ソン・ジェヒ、ホ・ジョンミン ほか
■脚本：イ・ソニ
■演出：キム・ウォニョン
【場面ショット】キスシーンも…韓ドラ『きっと☆うまくいくよ！』
同作は、運命のいたずらに翻弄（ほんろう）されながらも恋に料理に奮闘する若者たちのラブストーリー。主人公ガウンを巡る三角関係、出生の秘密や偽装結婚など複雑に絡み合う人間関係を描く。
自分のせいで弟を事故で失い心の傷を負ったガウン、不遇な環境で育ち非道な道に進んでしまう悪女ヒジョン、自分を捨てた母を探すギチャン、妾（めかけ）の子として生まれ悩む財閥2世のヒョンジュンなど心に傷を持った主人公たちが愛情と料理を通して心を癒すヒーリングストーリーとなっている。
料理の達人 クム・ミンスの娘であるガウン（チェ・ユニョン）は父のレストランで働くのを避けるため、ある食品会社の公募にヒョンジュン（ソン・ジェヒ）、ジングク（ホ・ジョンミン）と一緒に参加することに。そのせいで、これまでメンバーになるために努力してきたヒジョン（オム・ヒョンギョン）の努力は水の泡となってしまいガウンへの敵対心は強まっていた。
■キャスト：チェ・ユニョン、クァク・シヤン、オム・ヒョンギョン、ソン・ジェヒ、ホ・ジョンミン ほか
■脚本：イ・ソニ
■演出：キム・ウォニョン