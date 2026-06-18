「タケ自身も今できることを全力でやっていると思う」谷口彰悟が負傷した久保建英に言及　「出られないところも想定しながら」【FIFAワールドカップ2026】

日本代表、チュニジア戦まで、あと3日に迫ってきました。

三宅正治キャスター：

チュニジア戦へ向けた練習に、久保建英選手は参加せずということだったんですが、日本サッカー協会は、久保選手がMRI検査を受け、 左ひざの負傷が認められたことを明らかにしました。

榎並大二郎キャスター：

正式にけがについて発表したわけですね 。

三宅正治キャスター：

ただ、診断名や全治までの期間などは明らかにしませんでした。おそらくここは対戦相手に情報を与えないという意味もあるんじゃないかと思うんですけども。

久保選手はチームを離脱することはなく、早期復帰へ向けて治療やリハビリを続けていくということです。

そして、チームメートも久保選手について、次のように語っています。

谷口彰悟選手（34）：

タケ（久保）自身も今できることを全力でやっていると思うし、大事に至らないことを 願っているが、タケがもし出られないところも想定しながらトレーニングはできている。

三宅正治キャスター：

森保監督は今回「想定外も想定内」という言葉を使いチームをまとめています。久保選手はおそらく第2戦の欠場というのは濃厚かもしれませんが、早い復帰を期待したいと思います。

（「イット！」6月18日放送より）