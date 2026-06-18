井上和が、乃木坂46の中心メンバーとしてだけでなく、役者としても新たな勢いを見せ始めている。

参考：乃木坂46 井上和＆令和ロマン 松井ケムリ、『トイ・ストーリー5』新キャラの日本版声優に

井上は2022年に乃木坂46に加入した5期生メンバー。加入直後から5期生楽曲「絶望の一秒前」でセンターを務め、2023年には33rdシングル表題曲「おひとりさま天国」で初の表題曲センターに抜擢された。さらに2024年からはファッション誌『non-no』の専属モデルとしても活動。現在ではグループ全体を牽引する存在となっているが、近年は舞台、ドラマ、アニメ、大河ドラマと、演じる仕事においても着実に活動の幅を広げている。

そんな井上が、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』で日本版声優を務めることが発表された。演じるのは、3本脚で立つデジカメのおもちゃ・スナッピー。スマーティー・パンツ、アトラスとともに行動する“テック・トリオ”の一員で、仲間想いな性格を持つ新キャラクターだ。世界中で愛されてきた『トイ・ストーリー』シリーズに、乃木坂46の井上が新たなキャラクターの声として参加する。

井上自身も、スナッピーについて「真っすぐで素直、子供のような純粋さもありつつ、おもちゃならではのコミカルな部分、どちらも持ち合わせている、本当に可愛いキャラクターだなと演じている最中もすごく思っていました。きっとこの映画を観てくださる方に、愛していただけるキャラクターになるんじゃないかなと思います」（※）とコメントしている。公開された短い本編映像だけ見ても、井上の表現力の高さを感じた。スナッピーの真っすぐで素直な性格が、明るい声色や弾むような台詞回しから伝わってきたし、少しコミカルな場面でも声が浮かず、キャラクターの可愛らしさをしっかり引き出していた。

井上の役者としての歩みを振り返ると、その表現力は一作ごとに磨かれてきたことがわかる。2024年に上演された『乃木坂46“5期生”版 ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」2024』では、Team MOONでセーラームーン／月野うさぎ役を担当。初舞台でありながら、作品の中心を担う大役に挑んだ。華やかさや可憐さはもちろん、うさぎが持つ不器用さ、仲間を思う真っすぐさを舞台上で表現した経験は、井上にとって役者としての大きな一歩になったはずだ。

声の仕事では、NHK Eテレのアニメ『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』で、招き猫・にゃぎ役などでゲスト出演を重ねたのち、物語の鍵を握るAIの少女・つぐみ役として準レギュラー出演。表情や身体の動きではなく、声だけでキャラクターの感情や存在感を伝えることは、ライブや舞台とはまた違った表現力が求められる。井上はその場でも、作品の世界に溶け込みながら、声の表現に向き合ってきた。

さらに2025年には、テレビ朝日新人シナリオ大賞受賞作『スプリング！』で地上波ドラマ初出演にして初主演を果たした。井上が演じたのは、書道部の部長を務める高校3年生・逢坂碧。目立つことを得意としない少女が、自分の気持ちと向き合っていく姿を、静かな表情や言葉の置き方で繊細に演じた。そして2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、浅井三姉妹の長女・茶々役に抜擢されている。舞台、アニメ、ドラマ、大河。こうして並べてみると、井上が役者としても確実にステップを踏んでいることがわかる。

だからこそ、今回の『トイ・ストーリー5』出演は、突然の大抜擢でありながら、ファンにとってはどこか納得感のある発表でもあるのではないだろうか。井上は加入当初から、アニメや漫画、イラストへの愛を語ってきたメンバーだ。好きな作品や表現の話になると一気に言葉が溢れ出すような一面も、ファンにはよく知られている。その“好き”が、声の仕事につながり、さらに『トイ・ストーリー』という大きな作品へとたどり着いたのいも感慨深い。

スナッピー役の決定をサプライズで知らされた際、井上は涙を流して喜んだという。幼い頃から親しんできた作品に、自分の声で参加する。それは本人にとって夢のような出来事であると同時に、彼女を応援してきたファンにとっても忘れられない瞬間になるだろう。乃木坂46のエースとしてグループを牽引しながら、役者としても新しいフィールドへ踏み出している井上。『トイ・ストーリー5』は、そんな彼女の現在地をより多くの人に届ける大きな機会になるはずだ。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/06/post-2430826.html（文＝川崎龍也）