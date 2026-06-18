OPPOは、フラッグシップスマートフォン『OPPO Find X9 Ultra』を、7月8日より一部の販売チャネルにて順次販売を開始することを発表した。

【画像あり】アクセサリーを付けるとデジカメみたいに？ 商品外観

本製品は、Hasselbladと共同開発した5眼カメラシステムを搭載するフラッグシップモデル。世界初となる光学10倍×5,000万画素の超望遠カメラと、日本初となるデュアル2億画素カメラを搭載し、日本市場向けスマホとして最大級となる7,050mAhの大容量バッテリーを備える。販売価格の詳細は、取扱各社へ問い合わせとなる。

カメラシステムは、Hasselblad共同開発による5眼構成。広角・ポートレート望遠の2つに約2億画素センサーを採用するほか、光学10倍の超望遠カメラには、光を5回反射させるOPPO独自のペリスコープ構造で薄型ボディ内に長い光路を確保。OPPO独自の望遠センサーシフト技術により、高倍率撮影時の手ブレを低減する。さらに、5,000万画素の超広角カメラと、24チャンネルのスペクトル解析に対応した次世代マルチスペクトルカメラを組み合わせる。

約70mm相当の光学3倍×2億画素ポートレート望遠カメラには1/1.28インチの大型センサーを採用。Hasselbladポートレート機能により、中判カメラを思わせる自然なぼけ表現と立体感のあるポートレート表現を実現する。8K高精細動画撮影や10-bit Log動画撮影、新しいO-Log2にも対応している。

Hasselbladとの共同開発を象徴するマスターレンズデザインを採用。名機Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Editionを思わせるシンメトリーなデザインと、Hasselbladカメラの絞り構造に着想を得たカメラリング部、象徴的なHasselbladオレンジのシャッターボタンなどを備える。本体カラーは、グレーグリーンのエコレザーを採用したツンドラアンバーと、温かみのあるキャニオンオレンジの2色展開。

日本市場向けスマホとして最大級となる7,050mAhの大容量バッテリーには独自のシリコンカーボン技術を採用し、高いエネルギー密度と薄型設計を両立。最大100W SUPERVOOC™フラッシュチャージと50W AIRVOOC™ワイヤレス充電にも対応する。CPUには最新のSnapdragon® 8 Elite Gen 5を採用し、OPPO独自のシステム最適化技術Trinity Engineと組み合わせる。

ディスプレイは約6.8インチのProXDRディスプレイで、最大144Hzのリフレッシュレートに対応する2K解像度の高精細パネルを採用。最低輝度1nit、最大輝度1800nitに対応する。防塵・防水性能はIP68、IP69に対応し、ディスプレイにはCorning® Gorilla® Glass Victus® 2を採用している。

AI機能としては、複数のアプリに分散した情報を整理・要約するAIマインドスペースを搭載。また、Quick ShareがAirDropと連携し、Androidデバイスに加えてiPhoneやiPad、MacとのファイルにOSを超えた連携が可能となっている。

あわせて、純正アクセサリー（別売り）として、OPPOとHasselbladが共同設計した撮影アクセサリーキット『OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit』と、高強度アラミド繊維のマグネット対応純正ケース『OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case』をラインアップする。前者は16枚構成の全ガラス球面レンズを採用した300mm超望遠ユニットを備え、4K 60fps Dolby Vision動画撮影にも対応する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）