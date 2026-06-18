『DAZN』は18日、同日をもって年間プランの「DAZN Soccer」の新規受付を停止することを発表した。



「DAZN Soccer」はサッカー専門の視聴プランで、最初の3か月間が月額980円で以降は月額2600円となる総額2万6340円の年間プランとなっていた。しかし、1か月で解約できる月額980円のプランと誤認を生じさせている可能性が指摘されていた。



『DAZN』は「このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。」と伝えるとともに、「当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。」と報告した。



「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」