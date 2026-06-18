角野隼斗、新曲「Forma」が『ルーヴル美術館展 ルネサンス』展覧会テーマ曲に決定

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ニューヨークを拠点にクラシック音楽のソリストとして世界の檜舞台で活躍し、多ジャンルでの活躍も目覚ましいピアニストの角野隼斗が、2026年秋に日本で開催される『ルーヴル美術館展 ルネサンス』の展覧会テーマ曲「Forma」（読み：フォルマ）を手掛けることとなった。

■新曲「Forma」を収録したアルバム『CHOPIN ORBIT アラカルト盤』発売決定

『ルーヴル美術館展 ルネサンス』は、9月9日より12月13日まで国立新美術館で開催され、世界最大級の規模を誇るルーヴル美術館のコレクションから、選び抜かれた50点余りの作品が来日。特に、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作のひとつ「美しきフェロニエール」の初来日は注目で、レオナルドの真筆とされる絵画作品はわずか15点ほどしか存在せず、そのうち5点を所蔵するルーヴル美術館からこの巨匠の作品が来日するのは、1974年の「モナ・リザ」以来、実に半世紀ぶりとなる。

その展覧会のテーマ曲として角野が書き下ろした新曲「Forma」は、ラテン語で“形”を意味する言葉だ。

角野は2026年1月に最新アルバム『CHOPIN ORBIT』を発表していて、展覧会テーマ曲「Forma」他、未CD化数曲程度を追加収録した2枚組デラックス版『CHOPIN ORBIT アラカルト盤』が8月26日に発売されることも決定。さらに、8月末には大好評を博した全国ツアー『Chopin Orbit』のアンコール公演と、角野の別名義である“かてぃん”を冠にしたあらたな公演を開催することも決定、同作からの楽曲も多数披露される予定だ。

ルネサンス期には絵画や彫刻、建築などに通じ、また音楽や文学などにも親しみ、同時に科学的知識も豊かに持つ“万能人”という人間観が隆盛を極めたという。文字どおり、現代の“万能人”を体現する存在、角野隼斗の世界での活躍に期待が高まる。

(C)Dario Acosta

■角野隼斗 コメント

僕自身パリに留学をしてルーヴル美術館には何度となく足を運んでいるし、芸術と科学との関わりに興味を持つ立場としてルネサンス期の芸術にも強い関心がある。今回は、ピアノの1音1音、または声部の一つ一つが線となり形となって浮かび上がるようなイメージをもって作曲しました。それが延いてはルネサンス期に花開いた芸術とリンクして感じてもらえたらうれしいです。

■リリース情報

2026.08.26 ON SALE

ALBUM『CHOPIN ORBIT アラカルト盤』

■イベント情報

『ルーヴル美術館展 ルネサンス』

09/09（水）～12/13（日）東京・国立新美術館

■【画像】『ルーヴル美術館展 ルネサンス』バナー

■ライブ情報

『角野隼斗 ピアノリサイタル “Chopin Orbit+” supported by ロート製薬』

08/18（火）東京・サントリーホール

08/24（月）大阪・ザ・シンフォニーホール

＜演奏予定曲目＞

ショパン：ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 Op.35「葬送」

ショパン：ポロネーズ第6番 変イ長調 Op.53「英雄」

サン＝サーンス（リスト編曲）：死の舞踏

ストラヴィンスキー（アゴスティ編曲）：バレエ音楽「火の鳥」組曲

角野隼斗：オリジナル作品 他

『角野隼斗 ピアノリサイタル “Cateen Orbit” supported by ロート製薬』

08/19（水）東京・サントリーホール

08/25（火）大阪・ザ・シンフォニーホール

＜演奏予定曲目＞

角野隼斗：即興

Virkato：ピアノ協奏曲第1番「蠍火」

ガーシュウィン（角野隼斗編曲）：10のレベルのアイ・ガット・リズム変奏曲

グルダ：プレリュードとフーガ 変ホ短調

サン＝サーンス（角野隼斗編曲）：死の舞踏

ストラヴィンスキー（アゴスティ編曲）：バレエ音楽「火の鳥」組曲 他

■関連リンク

『ルーヴル美術館展 ルネサンス』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/louvre2026/

角野隼斗 OFFICIAL SITE

https://hayatosum.com/