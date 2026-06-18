岩田剛典の精悍さ際立つ新ヘアスタイルにファン歓喜！爽やかさ溢れる最新セルフィーの横顔に「短髪最高すぎる」「骨格も美しい」の声　

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典が自身のInstagramを更新し、短くカットしたニューヘアを披露した。

■ヘアカットしてイメチェン！ 爽やかな短髪姿を公開

岩田は、理髪店のサインポールの絵文字を3個並べ、鮮やかなブルーとレッドのタータンチェック柄シャツを身に纏った最新のセルフィーを披露した。髪を立たせたスパイキーショートの岩田は、気品溢れる爽やかさと精悍な男らしさが際立つ圧倒的なオーラを放っている。

さらに、フードを持つ手元のショット（2枚目）、兵庫の阪急西宮ガーデンズ本館4階 「木の葉のステージ」で開催された、FM802の番組『on-air with TACTY IN THE MORNING』の公開収録の様子（3・5枚目）を公開。続けて、スターバックスのコーヒーを味わう様子（4枚目）や鏡越しの自撮りモノクロショット（6枚目）まで、贅沢な写真が並んでいる。

SNSには「短髪最高すぎる」「短髪大好き」「カッコ良すぎる！」「骨格も美しい」と絶賛する声が溢れている。

■ニューヘアの岩田剛典がテレビ番組で山下健二郎と共演

また、三代目 J SOUL BROTHERSの公式Xも更新。関西テレビ『旬感LIVE とれたてっ！』に生出演した際に撮影された、山下健二郎との2ショットが公開されている。

SNSでは「髪切ったらますます若返った」「岩ちゃんかわいくてかっこいい」「ふたりともかっこいい」といったふたりが放つ圧倒的なオーラと仲睦まじい姿に歓喜の声が集まっている。

■これまでのヘアスタイルは髪を下ろした優しい雰囲気

これまでは髪を下ろしたヘアスタイルが定番であり、柔らかく甘い雰囲気が際立っていた。一変して披露された最新ヘアスタイルは、男らしさを感じるまさに大胆なイメージチェンジ。いままでの優しい印象から鋭さと精悍さを感じる変化であることが伝わってくる。