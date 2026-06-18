お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。昭和を代表する作家とのつながりを明かした。

モモコは「飛行機で長いフライトのときはやる事いっぱい」と書き出し、「もちろん新作映画も見たいし、前から読みたかった本を持っていく時もあるし、領収書の整理をする時もある 今回はこの2冊を持ってきました！」と伝えた。

そして「1冊は昔ずっと好きだった岡本健一くんのいる男闘呼組の成田くんの本です」と解説。「男闘呼組が急に解散して、そして解散ツアーをやってなかったということでやってくれたんですが、そのすべてのいきさつが書かれていて読み応えがあります！ぜひぜひ」と勧めた。

続けて「そしてもう1冊は、山口洋子さんの古い書物！実は、私の叔母でして、、」と告白。「またゆっくりその話はしますね」とし、元「男闘呼組」で「Rockon Social Club」成田昭次の自叙伝「人生はとんとん」、山口洋子さんの対談集「魅力男五十人」の書影を披露した。

ヒット曲「よこはまたそがれ」などの作品でも知られる山口さんは、東京・銀座の高級クラブ「姫」のママとして働きながら、作詞家や作家として活躍。85年に直木賞を受賞。同年末のNHK紅白歌合戦で審査員を務めた。

93年に「姫」の経営権を手放し、その後は表舞台から遠ざかっていたが、2014年9月に77歳で他界した。