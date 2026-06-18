18日は日本海側は晴れ、太平洋側は梅雨空に。これまでの一日の天気を振り返ります。

■太平洋側は曇りや雨 九州南部で激しい雷雨に

梅雨前線は九州南部から本州の南に停滞し、太平洋側を中心にすっきりしない天気となっています。前線上の低気圧が関東沖まで進んだ影響で、関東は午前を中心に本降りの雨となりました。午後は雨雲が抜けていきましたが、雲が多い空となっています。九州南部には発達した雨雲がかかり、宮崎県では非常に激しい雨が降った時間がありました。前日に大雨となった十島村では雨のピークは過ぎていますが、これまでの雨で地盤は緩んでいるため、このあとも土砂災害には十分にご注意ください。

＜1時間降水量＞午後3時まで最大

加久藤（宮崎県）61.5ミリ

鹿屋（鹿児島） 49.5ミリ

本渡（熊本） 43.0ミリ

＜24時間雨量＞午後3時まで最大

宝島（鹿児島） 304.5ミリ ★6月として最大

小宝島（鹿児島）201.5ミリ ★6月として最大

■午後は大気不安定 にわか雨や雷雨に注意を

日本海側は日差しの届いた所が多くなりましたが、午後は寒気を伴った低気圧が近づいて、大気の状態が不安定になりました。北日本や東日本の山沿いを中心に雨雲が発達し、局地的に雷雨となりました。夜にかけて不安定な状態が続きますので、このあとも急な雨や雷雨にご注意ください。

■日本海側を中心に真夏日 北海道でも真夏並みの暑さ

18日（木）は全国的に気温があがり、晴れた日本海側を中心に真夏日になりました。北日本でも気温が高く、秋田県の大館や鷹巣では2日連続の真夏日となっています。北海道も内陸を中心に気温が上がり、美瑛や富良野などで30℃を超えました。東海地方も日差しが届いた時間が長く、名古屋では5日ぶりの真夏日となっています。東京都心は、この時期らしい気温でジメジメした暑さとなりました。

【18日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 28.7℃（真夏並み）

仙台 25.0℃（7月上旬）

新潟 29.5℃（真夏並み）

東京 25.5℃（平年並み）

名古屋 30.7℃（7月中旬）

大阪 29.2℃（6月下旬）

松江 32.1℃（真夏並み）

福岡 31.2℃（7月上旬）

気象予報士 澤麻美