地主になりすまして他人の土地を売り飛ばし、カネを騙し取る--「地面師事件」と呼ばれるグループ犯罪は、 Netflixのドラマ『地面師たち』が大ヒットして注目された。モデルになったのは2017年、積水ハウスが五反田の一等地に佇む老舗旅館「海喜館」をめぐり、地面師たちに55億円を詐取された事件である。

【写真を見る】北田が記した「積水事件」の詳細な経緯。“パシリ”だったカトウの写真も

「指示役」「なりすまし役」など様々な役職が存在する地面師グループ。ライターの河合桃子氏が取材した実行犯・カトウ（偽名）は逮捕当時、「連絡役」と報じられた男だった。その告白から事件の実態に迫る河合氏の近著『地面師連絡役カトウ』は、第32回小学館ノンフィクション大賞を受賞した。

実刑判決を受けたカトウを含め総勢17名が逮捕された本件だが、うち7人は嫌疑不十分で不起訴となっている。不起訴になったうちの1人であり、過去に地面師事件での逮捕歴もある"大物"北田文明（現在別件で受刑中）にも、河合氏は事件について詳細に話を聞いていた。北田が明かした「地面師詐欺にハマった理由」とは。【前後編の後編、一部敬称略。前編から読む】

この界隈では、積水詐欺事件の主犯とされた内田マイクに並ぶ有名な地面師である北田。本件では不起訴処分となったが、私が関与について手紙や面会で尋ねると、「一切表には出ずに指示役と交渉役を繋ぎ合わせ動かした」「詐取金のうち10億円を手にした」という趣旨の内容を告白しており、その内容は拙書で詳しく記した。

北田は過去にも一度、地面師事件で懲役6年の受刑歴がある上、金を詐取し逃げ切ったことも数知れないとされる。私は北田とは会ったことも話したこともないが、手紙のやり取りによる取材をしたい旨の手紙を送ると、2週間ほどで返事をくれた。

編プロを起業後、すぐに不動産業界に転職し、バブルが弾けたのちに地面師になったという北田。自分も含め《ただただお金が欲しくて地面師になった人ばかり》（2025年5月23日消印）と打ち明けたが、地面師として人を騙すことに抵抗がなくなっていった理由も語った。

《世間の評判通りNo.1地面師は内田マイクです。この男、地面師でなくても、どんな仕事でも成功すると思うのですが、週に2日も3日もゴルフにいきながら、つまり効率良く大金を手にするために地面師を続けているのでしょう。かく言う私にしても、一年間に3〜4件の仕事で大金を手にする生活から抜け出せずにいました。

マイクも私も、個人ではなく会社を相手にしたことで罪悪感を感じることも少なく、止めることができなくなってしまいました。》（同前）

会社相手だから罪悪感を抱かない、というのはなぜか。これには「被害者が個人だと、その人の生活が成り立たなくなるが、会社の場合はダメージを与える事はあっても社員の生活が大きく変わることが少ないから」とのことだった。

私は地面師たちを取材する中で、彼らにひとつの共通点を見つけた。それは自分の罪やその罪深さを誇る点である。たとえば私が取材した「連絡役」のカトウの仕事を「パシリのような動きをした者」と書いたことを告げると、カトウはこのようなことを言って怒った。

「俺は積水詐欺事件の前にも何度か詐欺に関わったし、逮捕されないよう意識して動いたから逮捕も起訴もされなかった。それほど当時の俺は罪を自覚していた。パシリなんて、ずいぶんと上から目線の表現だね」（カトウ）

私は犯した罪の回数ではなく、罪との関わり方をパシリと書いたのである。だが、まるで罪が深ければパシリではないかのような言い振りだった。

また、北田においても、積水詐欺事件で土井とカミンスカス操（旧姓・小山）をうまく操ったことを、このように表現して自らを讃えた。

《小山は主犯ではないけれども中心的な役割を担っていました。それは事実ですね。となると主犯は、ニセ地主案件を作ったマイク。そしてこれをお金にしたいと強い意志を持って小山を動かした土井（編集部注：土井淑雄。指示役として実刑判決を受けた）。この二人じゃないでしょうか？ そしてこの二人の力を上手に結びつけた人物がいるとしたら、その人には技能賞をあげてもいいですね（笑）。》（2025年6月4日消印）

もちろんこの手紙に対し「自らに技能賞をあげたいということか？」と問うと「私が技能賞をもらっても、どこからもクレームは来ないでしょうね」とも書かれていた。さらに、「No.1地面師」と評していた内田マイクのことを、まるで盟友かのようにこのようにも書いていたのが印象的だった。地面師界隈では、内田は権利証などの「偽造」を得意とする人物として、北田は融資詐欺で地主を騙す「逆ザヤ」を生み出した人物として有名だったという。

《多分、マイクも私も、業界中でお互いのことをNo.1だと思いながらもマイクは（筆者注：権利証などの）偽造、北田は逆ザヤ（筆者注：地主を騙す融資詐欺の一種）と分野が異なるために共同で仕事をすることはほとんどありません。二人とも酒とゴルフが好きなので、仕事以上にプライベートで仲が良かったです。一方でお互いに数千万円を騙し取ったりもしましたが、それでも遺恨を残さない不思議な関係です。》（同前）

自身の罪を誇るようなことを書くものの、他の手紙では「人に迷惑をかけた分、どこかで良いことで返したい」とも書かれていた。また、出所後、再び詐欺をすることはないのかと問うと「詐欺を完璧にこなすほどの集中力も行動力ももうない」としながら、真っ当な仕事をするための準備もしているのだという。「公費による通信教育を受けながら行政書士試験の勉強をしている」と語った。

刑務所は昨今、懲役刑から拘禁刑が創設されたように、受刑者の改善更生と社会復帰を重視する方向へ転換された。北田自身がどこまで更生し社会復帰するかは本人の意思や行動次第なのだろう。30年も金融詐欺の罪を重ねてきた北田の言葉をそのまま受け取ることはできないが、出所後は「世の中のためになること」をすることを願うばかりだ。

（了。前編から読む）

【プロフィール】河合桃子（かわい・ももこ）／1977年、東京都生まれ。ライター。週刊誌を中心に執筆。幅広く取材活動を行なっており、特に性風俗にまつわる事件などアングラな業界を長年取材している。積水ハウス55億円詐欺事件の実行犯を取材した『地面師連絡役カトウ』（6月18日発売）で、第32回小学館ノンフィクション大賞を受賞。